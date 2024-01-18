فرنسا تستضيف مبادرة بشأن تسليح أوكرانيا

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، مبادرة جديدة بشأن توفير مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا داعية الدول الحلفاء أن تحذو حذوها.

وقالت باريس إنها مستعدة لتزويد أوكرانيا باثني عشر مدفعا إضافيا من طراز "قيصر" المتطورة، داعية حلفاءها إلى المساهمة في تأمين 60 مدفعا آخر من أجل تعزيز قدرات كييف.وصرّح سيباستيان لوكورنو وزير الدفاع الفرنسي، أثناء إطلاقه في باريس "تحالفا من أجل المدافع" شارك فيه نظيره الأوكراني عبر الفيديو، "قررت صرف 50 مليون يورو" من صندوق الدعم الفرنسي لأوكرانيا "ما يتيح شراء اثني عشر مدفعا من طراز قيصر".

تضاف هذه المدافع إلى 49 مدفع "قيصر" دخلت الخدمة في أوكرانيا وستة مدافع من المقرر تسليمها لكييف "في الأسابيع المقبلة"، بحسب وزارة الدفاع الفرنسية.

وأضاف لوكورنو، أمام ممثلي 23 دولة داعمة لأوكرانيا، أن فرنسا لديها القدرة على إنتاج 60 مدفعا آخر تناهز قيمتها 250 مليون يورو "وهو مبلغ يبدو لي أنه في متناول مختلف ميزانيات الحلفاء".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، عبر الفيديو بعدما ألغى ليلا تنقله إلى العاصمة الفرنسية "لأسباب أمنية"، إنه "لا يوجد بديل عن المدفعية الحديثة، يجب أن نواصل جهودنا ونزيد إنتاجنا من الذخائر".

و"التحالف" من أجل تأمين المدافع بقيادة فرنسا والولايات المتحدة، أحد مكونات مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا المعروفة باسم مجموعة رامشتاين التي تضم أكثر من 50 دولة في عدة مجموعات فرعية تتنوع مهامها من إزالة الألغام إلى الدفاع الجوي.