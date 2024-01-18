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ألمانيا ستحصل على مزيد من الأموال لتنسيق شؤون اللجوء

ألمانيا ستحصل على مزيد من الأموال لتنسيق شؤون اللجوء
18 يناير 2024 18:02

أعلنت لجنة شؤون الميزانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس منح وزارة الداخلية أموالاً إضافية للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. ووافقت اللجنة اليوم خلال جلسة التنقيح الخاصة بميزانية عام 2024 على منح أموال إضافية  بقيمة 200 مليون يورو تقريبا.

وأوضح السياسي الألماني تورستن ليب، المعني بالإعلان عن نتائج اللجنة، أنه سيتم تعزيز الهيئة بالأفراد، وسيتم الاستثمار أيضا في التجهيزات التقنية وتكنولوجيا المعلومات لأجل الإسراع من التعامل مع طلبات اللجوء.

وأضاف ليب أن لجنة شؤون الميزانية مهددت أيضا الطريق لإجمالي 95 مليون يورو إضافية لتوسيع نطاق السجل المركزي للأجانب، وقال: "الحاجة لعمالة جديدة لأجل اقتصادنا ولأجل العدد المتزايد من طلبات اللجوء تضع الإدارة المعنية بالهجرة على حدود قدراتها".

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وتابع أنه من المقرر إعادة بناء السجل المركزي للأجانب ليصير منصة محورية شاملة عبر السلطات الألمانية خلال الأشهر القادمة، وأضاف أنه سيتم أتمتة عمليات سير العمل التي يتم تنفيذها يدويًا حتى الآن، وقال: "سيصبح سير العمل أكثر إحكاما وأكثر وضوحا وأكثر سرعة". 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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