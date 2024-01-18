روسيا تعلن تحقيق انتصار في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، سيطرته على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطتها اليومية بشأن العمليات في أوكرانيا "في منطقة دونيتسك، أتاحت العمليات النشطة، التي نفذتها وحدات مجموعة الجنوب" السيطرة على قرية "فيسيلوي".

تقع القرية على بعد نحو عشرين كيلومتراً شمال شرق مدينة باخموت التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو 2023 بعد معارك طاحنة.

ويشتبك الأوكرانيون والروس على خط هذه الجبهة التي لم تشهد تغيّرات كبيرة منذ ذلك الحين.

ولم يتمكن الهجوم المضاد، الذي شنته القوات الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، من تحقيق المكاسب التي كانت تؤمل منه.

وتبدو السلطات الروسية في الأسابيع الأخيرة أكثر تفاؤلاً بعدما نجحت في صد هجمات أوكرانية متعدد.

وتطالب كييف حلفاءها الغربيين بمزيد من الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي في خضم توترات داخلية بهذا الشأن في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحذّر وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اليوم الخميس، من "نقص الذخيرة" الذي يواجه جيشه، معتبراً أنّ المشكلة "حقيقية وملحة".