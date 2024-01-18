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«الناتو» يجري أكبر تدريب عسكري منذ عقود بمشاركة 90 ألف جندي

أرشيفية
19 يناير 2024 01:09

بروكسل (الاتحاد)

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أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أمس، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ عقود، بمشاركة 90 ألف عسكري، وسيستمر على مدى أشهر. وصرح القائد الأعلى للحلف في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، للصحافيين أن التدريب «المدافع الصامد» سيستمر حتى أواخر مايو.
ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء الـ31 في «الناتو»، إضافة إلى السويد الدولة المرشحة للانضمام إلى الحلف. وأضاف كافولي: «سيكون هذا دليلاً واضحاً على وحدتنا وقوتنا وتصميمنا على حماية بعضنا بعضاً».
وتعتزم بريطانيا إرسال 20 ألف جندي إلى هذه التدريبات، حسبما أعلن وزير الدفاع غرانت شابس، الاثنين.
وجرى تنظيم أكبر تدريبات لـ«الناتو» ما بعد الحرب الباردة في عام 2018، وكانت تلك التدريبات تسمى «ترايدنت جنكشتر» التي أجريت بشكل كبير في النرويج وشارك فيها نحو 51 ألف جندي.

الناتو
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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