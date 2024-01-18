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الثلوج والجليد يعطلان حركة المواصلات في دول أوروبية

ازدحام على طريق رئيسي في السويد بسبب كثافة الثلوج (أ ف ب)
19 يناير 2024 01:08

عواصم (وكالات)

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ثلوج ألمانيا تجمد مئات الرحلات الجوية وتوقف حركة القطارات

أدّى الطقس الشتوي القارس في شمال أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت وهو أكثر مطارات ألمانيا ازدحامًا، فيما عطّلت الثلوج الكثيفة في الدول الاسكندنافية حركة الطيران في أوسلو ساعات عدة. وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن 570 من أصل 1047 رحلة جوية مقررة قد أُلغيت فيما كانت العاصمة التجارية لألمانيا تستعدّ لظروف مناخية قاسية.
وبحلول الساعات الأولى من فترة بعد الظهر، كانت جميع الرحلات المغادرة قد أُلغيت من الجدول إثر بدء تساقط الأمطار الجليدية علمًا بأن هبوط الطائرات كان لا يزال ممكنًا، بحسب متحدث. ولم تتضح فورا الفترة التي سيستمر فيها توقف الرحلات.
بحلول بداية المساء، استؤنف بعض الرحلات، غير أن المطار حذر من استمرار تعطّل حركة المطار.
كما حذر مطار ميونيخ من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث ألغيت 250 من أصل 650 رحلة مقررة، حسبما قالت ناطقة باسم المطار.
في شمال فرنسا، أدّت أمطار غزيرة وثلوج كثيفة إلى تعطيل حركة المرور بشكل خطير، ما أدّى إلى وضع نحو 30 منطقة في حالة «تأهب برتقالي» أي أقل بدرجة واحدة من الحد الأقصى للتأهب.
في النرويج، أغلق مطار أوسلو ثلاث ساعات تقريباً بعد ظهر الأربعاء فيما أُلغيت رحلات معظم الحافلات في العاصمة النروجية. وأعلنت شركة تشغيل السكك الحديد انقطاع حركة المرور في جزء كبير من شرق البلاد.
في السويد المجاورة، أدت الثلوج الكثيفة إلى كثير من حوادث المرور في غرب البلاد وجنوبها، ما سبب زحمة سير على عدد من الطرق الرئيسة. وقالت الشرطة في بيان إن «سطح الطرق زلق جداً والشرطة تحض السكان على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى». وأصدرت وكالة الأرصاد الوطنية في السويد تحذيراً للعاصمة ستوكهولم من رياح قوية تترافق مع ثلوج.
وأصبحت موجات البرد أكثر ندرة في أوروبا وعلى نطاق عالمي بسبب تأثير الاحتباس الحراري الذي يقلل من احتمالية حدوثها ومدّتها وحدّتها، وفقًا لعلماء المناخ.
ونصحت شركة الطيران الوطنية الألمانية «لوفتهانزا» الركاب بالتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مبرمجة قبل الانطلاق إلى المطارات.
ويُتوقّع أن تُصاحب المنخفض الجوي «غيرترود» الذي سيضرب جنوب غرب ألمانيا ووسطها، ثلوجٌ قد تبلغ سماكتها 40 سنتيمتراً وجليد قد يتشكّل على الطرق وأضرار في البنى التحتيّة، حسب مصلحة الأرصاد الجوية الألمانية.
وتحدثت شرطة الولاية هناك عن «عدد كبير من الحوادث على الطرق القريبة من بادن بادن (جنوب غرب)، بينما قالت شركة السكك الحديد الوطنية دويتشه بأن إنها تبطئ حركة قطاراتها العالية السرعة من 320 إلى 200 كيلومتر في الساعة بسبب الظروف».
وحذرت من إلغاءات في شبكتها الإقليمية وذات المسافات الطويلة، خصوصاً بين مدينتي كولونيا وفرانكفورت.

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