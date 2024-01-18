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أوكرانيا تعلن إجراء مفاوضات لإحياء اتفاقية «تصدير الحبوب»

تحميل القمح في سفينة شحن في ميناء ماريوبول (رويترز)
19 يناير 2024 01:09

كييف (الاتحاد، وكالات)

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أعلن سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل بودنار، أمس، إن مفاوضات تجري بشأن مبادرة تصدير الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة، بين كييف وموسكو، وتوقفت في صيف 2023.
وذكر في إحاطة عبر الإنترنت: «مع الأسف، هذه المبادرة للحبوب لا تعمل في الوقت الراهن، رغم أن بعض المفاوضات تجري لإيجاد صيغة لمساعدة محتملة من الشركاء الدوليين لأوكرانيا».
وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو من العام الماضي، بعد عام من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه. 
وزعمت موسكو أن «صادراتها من الغذاء والأسمدة تواجه عقبات، وأن الحبوب الأوكرانية لا تصل بكميات كافية للبلدان المعوزة».
وسمح الاتفاق لأوكرانيا بتصدير 33 مليون طن من الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، وأدى إلى تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم.
لكن سفن الشحن المغادرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود أصبحت مضطرة للبحث عن طرق بديلة لنقل الحبوب على وجه الخصوص، نظراً إلى أن خطر التعرض للقصف جعل تأمينها أمراً شبه مستحيل.
وحالياً، تغادر معظم صادرات الحبوب الأوكرانية التي كانت تُنقل بحراً، عبر نهر «الدانوب» أو بالقطارات.

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