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مخاوف من توابع قرار النيجر بإلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية

أرشيفية
19 يناير 2024 01:08

شعبان بلال (القاهرة)

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حذر خبراء ومحللون سياسيون من تداعيات قرار النيجر مؤخراً بإلغاء قانون تجريم الهجرة غير الشرعية، معتبرين أنه يفاقم من الأزمة، خاصة على دول شمال أفريقيا وجنوب أوروبا التي تعد المحطة الأخيرة للمهاجرين، حيث يتدفق الآلاف من الشباب والعائلات والنساء والأطفال بطريقة غير قانونية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من خلال تونس وليبيا.
وقال الباحث السياسي التونسي منذر ثابت، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن قرار النيجر يعمق الأزمة برفع الحظر القانوني على الهجرة غير النظامية، وإن ذلك يقود نحو إغراق أوروبا بالمهاجرين غير الشرعيين عبر تونس وليبيا.
وألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر، قانونا يجرم تهريب المهاجرين كان سارياً لمدة 8 سنوات، وله دور كبير في منع تدفق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
من جانبه، اعتبر الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، محمد عزالدين، أن النيجر من الدول التي تمثل أرض عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وأن إلغاء هذا القانون سيزيد من تدفق المهاجرين الفارين من ويلات الحروب والصراعات الداخلية والفقر إلى أوروبا.
وأوضح عز الدين في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن أوروبا هي الأكثر تضرراً من هذا القرار الذي يفتح الباب أمام تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد دخل النيجر 53 ألف مهاجر خلال الأشهر الـ 9 الماضية، وغادرها 65 ألفاً.

النيجر
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير النظامية
الهجرة إلى أوروبا
مكافحة الهجرة
أزمة الهجرة
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