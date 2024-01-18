مجلس الشيوخ الأميركي يقر إجراء لمنع إغلاق الحكومة الفدرالية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، إجراء مالياً مؤقتاً من أجل منع إغلاق السلطات الاتحادية.

وأحال المجلس النص على مجلس النواب الذي يتوقع أن يقره بدوره لتجنب شلل جزئي في الموازنة الفدرالية.

ويسلك الإجراء، بعدها، طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.

وبذلك، سيتم عبر هذا الإجراء تمديد تمويل العديد من الإدارات الاتحادية حتى الأول من مارس المقبل، علماً أن التمويل ينتهي منتصف ليل الجمعة.

وفي حال لم يتم ذلك، سيقع آلاف الموظفين ضحية ما يسمى "بطالة تقنية"، بينهم آلاف من المراقبين الجويين.

وتعرض النواب الأميركيون لضغوط بهدف التصويت سريعا على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علما بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور.

وقال تشاك شومر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في خطاب "إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب الإغلاق من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأميركيين".

وتم التصويت على النص، الخميس، بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين، الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديمقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.