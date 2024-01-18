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تحطم طائرة مساعدات أممية أثناء هبوطها في مطار صومالي

تحطم طائرة مساعدات أممية أثناء هبوطها في مطار صومالي
19 يناير 2024 01:08

مقديشو (الاتحاد)

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تحطمت طائرة شحن استأجرتها الأمم المتحدة أثناء هبوطها في مطار «عيل بردي» جنوب غربي الصومال. 
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في الصومال أن أحد أفراد الطاقم لقي حتفه جراء الحادث أمس، وأصيب اثنان آخران. 
وأضافت البعثة الأممية أن الطائرة التي كانت تحمل مساعدات من برنامج الأغذية العالمي خرجت عن مسارها على المدرج. 
وأظهرت صور للحادث تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة، التي لحقت بمقدمتها أضرار جسيمة، على المهبط المغطى بالرمال والحصى. 
وبحسب بيانات الأمم المتحدة يعتمد 8.3 مليون نسمة من إجمالي تعداد الصومال البالغ 18.7 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية. 
وتشير تقديرات إلى أن نحو 1.5 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد بحلول نهاية 2023.

الأمم المتحدة
الصومال
تحطم طائرة
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