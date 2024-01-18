واشنطن: تحقيق السلام في ليبيا رهن بالمصالحة الوطنية

حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن تحقيق السلام في ليبيا رهن بالمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف، فيما أشارت مصادر ليبية لـ«الاتحاد» أن دولاً غربية تمارس ضغوطاً على مختلف الأطراف في ليبيا للتوافق على سبل تفعيل قوانين الانتخابات.

وأكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا ضروري لتحقيق السلام المستدام في البلاد، وأن واشنطن تطّلع لدعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية.

وأضاف ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المجلس الرئاسي الليبي والاتحاد الأفريقي، لدعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية.

وتمارس العديد من الدول الغربية ضغوطاً على الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا، للتعاطي بشكل إيجابي مع المبادرة الأممية للتوافق على سبل تفعيل قوانين الانتخابات وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أكدته مصادر ليبية لـ«الاتحاد».

وأشارت المصادر الليبية، إلى وجود تخوف لدى دوائر عربية وغربية من عودة الاستقطاب السياسي وعودة الاقتتال بين الليبيين في حال استمرار حالة الانسداد السياسي، موضحةً أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يدفع نحو إنجاز المصالحة الوطنية وتفعيل المسارين السياسي والعسكري في البلاد.

على جانب آخر، تسعى الأمم المتحدة إلى تنظيم «الاجتماع الخماسي» بين الأطراف السياسية والعسكرية الليبية الفاعلة، وطرح بدائل أخرى تتمثل في تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كافة المكونات الليبية، للتشاور حول سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وأكد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة الليبية، يوسف الفارسي في تصريح لـ«الاتحاد» أن المبعوث الأممي يسعى لتنظيم الاجتماعات التحضيرية نهاية الشهر الجاري للدفع نحو عقد «الاجتماع الخماسي»، مشيراً إلى أنه لا يوجد خيار لمعالجة الانسداد السياسي إلا بالحوار بين جميع الأطراف الرئيسية، وموضحاً أن البعثة الأممية تسعى لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كافة المكونات لمعالجة الانسداد السياسي بالبلاد.

إلى ذلك، أكد سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لحلحلة الملف الليبي من أجل المحافظة على وحدة ليبيا لضمان استقرارها.

جاء ذلك خلال استقبال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، أمس، سفير بريطانيا لدى ليبيا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وشدد سفير بريطانيا على دعم حكومة بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا خلال مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة، والعمل مع المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

وشدد الكوني على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دوره لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات نزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف، تفضي إلى انتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.

ولفت إلى ضرورة دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانيات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود القيام بالمهام الموكلة لهم.

وتطرق اللقاء للوضع في دول الجوار التي تشهد حالة عدم استقرار، وتداعياتها على الوضع في مناطق الجنوب الليبي الذي أصبح مسرحاً لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة.