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«اليونيسف»: ما يحدث في غزة «حرب على الأطفال»

أطفال ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على مياه الشرب بمدينة رفح (رويترز)
19 يناير 2024 01:09

غزة (الاتحاد)

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اعتبر نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تيد شيبان، أن قتل الأطفال يجب أن يتوقف فوراً في قطاع غزة، مجدداً التنبيه إلى أن ما يحدث هناك هو «حرب على الأطفال».
وفي بيان صحفي أصدره أمس، بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى قطاع غزة، أكد أن الوضع هناك تحول منذ زيارته الأخيرة من وضع «كارثي» إلى «شبه انهيار». 
وقال شيبان: «لقد قلنا إن هذه حرب على الأطفال، ولكن يبدو أن هذه الحقائق لا تجد من يسمعها».
وأشار إلى أنه من بين ما يقرب من 25 ألف شخص قُتلوا في قطاع غزة، أفادت التقارير بأن ما يصل إلى 70 % منهم كانوا من النساء والأطفال.
وقال شيبان إنه «التقى أثناء زيارته بأطفال وعائلاتهم ممن يعانون بعضاً من أفظع الظروف التي رأيتها على الإطلاق».
وتحدث نائب المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف» عن أعداد المُهجرين في غزة حيث يوجد في رفح وحدها أكثر من مليون مهجر. 
وقال شيبان: إن «الظروف التي يعيش فيها هؤلاء المهجرون غير إنسانية، فالمياه نادرة وسوء الصرف الصحي أمر لا مفر منه». 
ولفت الانتباه إلى أن «البرد والمطر تسببا هذا الأسبوع في أنهار من النفايات، وأن الطعام القليل المتوفر لا يلبي الاحتياجات الغذائية الخاصة للأطفال». 
وأشار إلى ارتفاع حالات الإصابة بالإسهال بين الأطفال دون الخامسة ليتم تسجيل 71 ألف حالة حتى منتصف ديسمبر وهو ما يعني ارتفاعاً بنسبة تزيد على 4000% منذ بدء الحرب.

اليونيسف
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فلسطين
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