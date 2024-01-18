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واشنطن: لن نتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين

جون كيربي
19 يناير 2024 01:08

واشنطن (وكالات)

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أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف كيربي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: «ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها»، لافتاً إلى أن واشنطن لا ترى طريقة لإنهاء التحديات الأمنية طويلة الأمد التي تواجهها إسرائيل ومسألة إعادة بناء غزة دون إقامة دولة فلسطينية.
من جهته، قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في إفادة صحفية أمس، إنه “لا سبيل” لحل التحديات الأمنية طويلة الأمد التي تواجه إسرائيل في المنطقة والتحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة إلا بإقامة دولة فلسطينية.
يأتي ذلك فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على خان يونس، كبرى مدن الجنوب، ومخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة. وتحذر الأمم المتحدة من «خطر المجاعة» و«الأوبئة القاتلة» في القطاع الفلسطيني الصغير والمحاصر بشكل كامل منذ 9 أكتوبر.
كما انقطعت الاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل شبه كامل منذ أكثر من ستة أيام في القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلومتراً مربعاً، ويناهز عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.
في الأثناء، أعلنت مصر أن قوافل تحمل 61 طناً من الأدوية ومساعدات إنسانية «دخلت غزة» أمس، ولم تحدد ما إذا كانت الأدوية قد وصلت للرهائن.
يأتي ذلك في أعقاب اتفاق ينص على إدخال أدوية للرهائن الإسرائيليين مقابل مساعدات للمدنيين في غزة حيث «ينتظر مرضى الموت» في المستشفيات الخارجة عن الخدمة، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية.

حل الدولتين
فلسطين
إسرائيل
أميركا
جون كيربي
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