كوريا الشمالية تعلن اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها أجرت اختباراً على نظام أسلحة نووية تحت الماء قيد التطوير ردا على التدريبات البحرية المشتركة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الدفاع في البلاد قولها إنها أجرت تجربة مهمة لصاروخ "هايل23-5-" في البحر الشرقي، منددة بالتدريبات ووصفتها بأنها جنون المواجهة العسكرية "المتهورة".



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان: "يقترب وضع التصدي المعتمد على الأسلحة النووية تحت الماء لجيشنا من الاكتمال بشكل أكبر، وستستمر أنشطة الرد البحرية وتحت الماء المختلفة في ردع المناورات العسكرية العدائية لأساطيل الولايات المتحدة وحلفائها"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.





