السبت 20 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكونجرس يوافق على مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة

الكونجرس يوافق على مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة
19 يناير 2024 10:14

وافق مجلس النواب الأميركي أمس الخميس على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة الاتحادية حتى أوائل مارس وتجنب إغلاق جزئي للحكومة، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن للتصديق عليه. وتمت الموافقة على الإجراء بأغلبية 314 صوتا مقابل 108 مع معارضة 106 جمهوريين واثنين من الديمقراطيين.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، وافق مجلس الشيوخ بسهولة على مشروع القانون، بأغلبية 77 صوتا مقابل 18 قبل الموعد النهائي في بداية الأسبوع.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر قبل التصويت "لدينا أخبار جيدة لأميركا، لن يحدث إغلاق يوم الجمعة".
لكن لم يشاركه في هذا الشعور بعض الجمهوريين من اليمين المتطرف في مجلس النواب.
وقال النائب بوب جود للصحفيين بعد التصويت "إنها خسارة للشعب الأميركي أن يجري التكاتف مع الديمقراطيين وتشكيل ائتلاف حاكم لتنفيذ ما يريده شومر ومجلس الشيوخ".
وقام المجلسان بتسريع وتيرة التصويت بسبب توقعات بهبوب عاصفة ثلجية اليوم كان من الممكن أن تعيق مغادرة المشرعين لقضاء العطلة الأسبوعية.

أخبار ذات صلة
بايدن ناقش مع نتنياهو «آخر التطورات»
الكونجرس الأميركي يقر قانون إنفاق مؤقتاً لتجنب الإغلاق
المصدر: رويترز
جو بايدن
الكونجرس
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
الإنتر يقترب من «الهدف الأول»!
الرياضة
الإنتر يقترب من «الهدف الأول»!
اليوم 09:03
13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين
الأخبار العالمية
13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين
اليوم 08:57
المسبار الياباني "سليم" يهبط على القمر ويعاني من مشكلات في الطاقة
الترفيه
المسبار الياباني "سليم" يهبط على القمر ويعاني من مشكلات في الطاقة
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©