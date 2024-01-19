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وزير الدفاع الأميركي مطلوب للإدلاء بشهادته حول إخفاء دخوله المستشفى

وزير الدفاع الأميركي مطلوب للإدلاء بشهادته حول إخفاء دخوله المستشفى
19 يناير 2024 10:31

طلب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي أمس الخميس من وزير الدفاع لويد أوستن الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بشأن عدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى في الآونة الأخيرة، حتى للرئيس جو بايدن.
وكان أوستن في المستشفى يتلقى العلاج من سرطان البروستاتا منذ بداية العام. وأثار عدم إبلاغه بايدن في الوقت المناسب بدخوله المستشفى انتقادات من المشرعين، وفوجئ البيت الأبيض بهذا النبأ.
وأمضى أسبوعين في المستشفى بسبب مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا التي خضع لها في 22 ديسمبر الماضي، وتم التكتم على الجراحة أيضا في البداية. وخرج يوم الاثنين من المستشفى إلى منزله في فرجينيا.
وكتب النائب مايك روجرز في رسالة إلى أوستن أمس الخميس، "ينبغي أن يفهم الكونجرس ما حدث ويعرف من اتخذ القرارات لمنع الكشف عن مكان الوزير".

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المصدر: رويترز
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