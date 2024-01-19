هولندا تضبط كمية غير مسبوقة من المخدرات

صادرت الشرطة الهولندية شحنة ضخمة من مخدر الكيتامين، بلغت أكثر من طنين، في بلدة "مويدربيرج" على بعد نحو 14 كيلومتراً شرق العاصمة أمستردام.

وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إنه لم يسبق من قبل ضبط مثل هذه الكمية الكبيرة من المخدرات في هولندا.

ووفقا للشرطة، تم العثور على كمية من مخدر الكيتامين، الذي يستخدم أيضا كمخدر خلال الحفلات، في كوخ في المدينة المذكورة، وتبلغ قيمتها السوقية المضبوطة نحو 60 مليون دولار أميركي.

وفتشت الشرطة الهولندية الكوخ، بعد تلقيها بلاغا من مجهول، لتعثر على المخدرات في بداية شهر يناير الجاري.

وأعلنت الشرطة اعتقال رجل (55 عاماً).

يذكر أن رجال الجمارك في بلجيكا وهولندا أعلنوا، أول أمس الأربعاء، ضبط كمية قياسية بلغت نحو 180 طناً من الكوكايين في عام 2023، بزيادة 20 طناً عن عام 2022.

تعد مدينتا "انتويرب" البلجيكية و"روتردام" الهولندية من بين المنافذ الرئيسية لدخول الكوكايين إلى أوروبا.