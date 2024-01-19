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باكستان تعلن وفاة 18 طفلاً آخر بسبب مرض تنفسي

طفل مصاب بالالتهاب الرئوي في البنجاب
19 يناير 2024 19:04

أعلنت السلطات الباكستانية وفاة 18 طفلاً آخر، بسبب الالتهاب الرئوي، في إقليم البنجاب، خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب الطقس البارد.
وحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت 1062 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي في البلاد، ومعظمها من مدينة لاهور، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.
 وفي يناير الجاري وحده، سجلت 780 إصابة في مدينة لاهور، في مستشفيات حكومية، من أصل سجلت 4900 حالة إصابة في إقليم البنجاب. 
وحماية الأطفال من الإصابة بالالتهاب الرئوي، قررت الحكومة فرض حظر على التجمعات الصباحية في المدارس حتى 31 يناير الجاري.
 وأعرب محسن نقفي رئيس الوزراء في إقليم البنجاب عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي بين الأطفال في الإقليم. 

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المصدر: د ب أ
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الالتهاب الرئوي
أطفال
البنجاب
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