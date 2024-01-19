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دول البلطيق تتخذ خطوة دفاعية على حدودها

الحدود بين ورسيا وإستونيا
19 يناير 2024 19:40

اتفقت دول البلطيق الثلاث، اليوم الجمعة، على تجهيز حدودها "بأنظمة دفاعية"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإستونية.
ووقع وزراء دفاع دول البلطيق اتفاقا "تقوم بموجبه إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ببناء منشآت دفاعية مضادة لأي تحركات (على حدودها) في السنوات المقبلة للردع والدفاع ضد التهديدات العسكرية إذا لزم الأمر"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الإستونية.
وأضافت الوزارة أن المنشآت ستكون على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا. وتقع لاتفيا وليتوانيا على الحدود مع البلدين بينما تتقاسم إستونيا حدودا مع روسيا فقط.
ولم ترد في البيان تفاصيل عن طبيعة ونوع المنشآت.
دول البلطيق، وهي: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، جمهوريات سوفياتية سابقة وأصبحت الآن أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، في البيان، أن الأزمة الأوكرانية "أظهرت... أنه بالإضافة إلى المعدات والذخيرة، هناك حاجة أيضا إلى إنشاء منشآت دفاعية مادية على الحدود".
كما أعلن نظيره اللاتفي أندريس سبرودس عن المشروع، في منشور على منصة "إكس"، قال فيه "سننشئ خط دفاع البلطيق للدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".
وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو على الدفاع المشترك. ويعني ذلك أن أي عدوان على بلد عضو في الحلف هو عدوان على بلدان الحلف كلها وعليها أن تتصدى له.

 

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المصدر: وكالات
دول البلطيق
إستونيا
لاتفيا
ليتوانيا
نظام دفاع جوي
روسيا
بيلاروسيا
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