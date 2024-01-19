مركبة يابانية تهبط على القمر

يبدو أن المسبار الفضائي الياباني "سليم" SLIM نجح، ليل الجمعة - السبت، في محاولته الهبوط على سطح القمر بدقة غير مسبوقة، على ما أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) التي تحاول التحقق من وضع المركبة.

كانت وحدة "سليم" (وهو اسم مكوّن من الأحرف الأولى لعبارة بالإنكليزية تعني "مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر")، تدور حول الجرم السماوي الصخري منذ نهاية ديسمبر الماضي. وقد بدأت هبوطها قبل نحو عشرين دقيقة من الموعد المتوقع بسرعة تناهز 1700 متر في الثانية.

وقال شين توريومي المسؤول في وكالة "جاكسا"، خلال بث حي، إنه استنادا إلى بيانات القياس عن بعد، "يبدو أن (المسبار) قد هبط على القمر. نحن نتحقق من حالته".

ولم يكن يتعين على هذه المركبة الفضائية الصغيرة غير المأهولة (طولها 2,4 متر وعرضها 1,7 متر وارتفاعها 2,7 متر) أن تهبط فحسب، بل يجب أيضاً أن تهبط ضمن دائرة نصف قطرها 100 متر من هدفها، وهو نصف قطر ينطوي على درجة عالية من الدقة. ومن هنا، لقبها "قناص القمر".

وغالباً ما تهبط المركبات القمرية على بعد كيلومترات عدة من هدفها، ما قد يعقّد مهامها الاستكشافية. وينطوي الهبوط على سطح القمر على صعوبة أكبر من الهبوط على الكويكبات (الذي سبق أن حققته وكالات دول عدة، من بينها "جاكسا")، نظراً إلى أن الجاذبية أقوى على القمر مما هي على الأجرام السماوية الصغيرة.

وأوضحت إميلي برونسدن مديرة مركز "أستروكامبوس" (Astrocampus) في جامعة يورك أن الهبوط على سطح القمر بدقة يشكل "تحديا كبيرا" للمركبة "سليم".

لكن تحقيق هذا الإنجاز "بالغ الصعوبة من الناحية التكنولوجية"، منبّهة إلى أن "أدنى خطأ يمكن أن يؤدي إلى فشل المهمة إذ عادةً ما تتوافر فرصة واحدة فحسب".

وعلى مركبة "سليم" أن تهبط في حفرة صغيرة يقل قطرها عن 300 متر تسمى "شيولي"، حيث يمكنها إجراء تحليلات للصخور التي يُعتقد أنها تأتي من الوشاح القمري، وهو البنية الداخلية للقمر. ولا تتوافر بعد معطيات كثيرة عن هذا الوشاح القمري.

- تعاون مع شركة ألعاب

وقال توموكاتسو موروتا الأستاذ المحاضر في جامعة طوكيو، المتخصص في استكشاف الفضاء، إن هذه الصخور "مهمّة للأبحاث المتعلقة بنشوء القمر والأرض".

وقد جُهزت مركبة الهبوط بمسبار كروي صممته "جاكسا" بالتعاون مع شركة الألعاب اليابانية العملاقة "تاكارا تومي"، وهو أكبر قليلاً من كرة التنس، ويمكنه تغيير شكله للتحرك على سطح القمر.

تهدف هذه المهمة اليابانية أيضاً إلى تحقيق تقدّم في الأبحاث المتعلقة بالموارد المائية على القمر، وهي مسألة أساسية نظراً إلى أن الولايات المتحدة والصين تعتزمان على المدى البعيد إنشاء قواعد مأهولة على سطحه.

وقد أُثبت وجود الجليد المائي في قاع الحفر في المناطق القطبية من القمر، ما جعلها محط اهتمام كبير.

شدّد موروتا أيضاً على أن نجاح مهمة "سليم" يتيح لليابان "إبراز حضورها" في مجال الفضاء.

فبعد مرور أكثر من 50 عاماً على الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر، وهو الإنجاز الذي حققه الأميركيون عام 1969، تجدَّدَ تسابُق الدول إليه، والأبرز في هذا الإطار هو التنافس المحموم بين الولايات المتحدة والصين.

لكنّ دولاً أخرى وشركات خاصة مهتمة أيضاً به، ومنها روسيا التي تحلم بإحياء أمجاد الاتحاد السوفييتي فضائياً، من خلال شراكتها خصوصاً مع الصين والهند التي نجحت خلال الصيف الفائت في إنزال أول مركبة تابعة لها على سطح القمر.