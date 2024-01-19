الألمان يتحدون البرد للاحتجاج على اليمين المتطرف

تحدى آلاف الأشخاص في ألمانيا درجات الحرارة الشتوية وخرجوا إلى الشوارع في وسط مدينة هامبورج ومدن عدة أخرى، اليوم الجمعة، للاحتجاج على اليمين المتطرف.

وشارك سياسيون ألمان في الاحتجاج منهم بيتر تشينتشر عمدة مدينة هامبورج من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إضافة إلى قادة سياسيين ورجال أعمال بارزين آخرين.

وانضم التحالف الواسع من النقابات العمالية والكنائس والمنظمات الثقافية والسياسية والتجارية معا إلى التجمع تحت شعار مشترك وهو "هامبورج تقف معا ضد التطرف اليميني وشبكات النازيين الجدد".

ووفقا للشرطة، كان من المتوقع مشاركة نحو عشرة آلاف شخص وكانت القطارات الإقليمية المتجهة إلى وسط المدينة مكتظة في فترة ما بعد الظهر.

ونظمت مظاهرات مناهضة للتطرف في عدة مدن في جميع أنحاء ألمانيا منذ أن كشف موقع "كوريكتيف" الإخباري الاستقصائي أن مسؤولين من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف عقدوا اجتماعا سريا في نوفمبر مع أعضاء الجماعات اليمينية المتطرفة في بوتسدام.

وخلال الاجتماع، بحث المتطرفون اليمينيون مواضيع مثل "إعادة المهاجرين"، وهو مصطلح يستخدم بشكل متكرر في الدوائر اليمينية المتطرفة كتعبير مخفف عن طرد المهاجرين والأقليات.