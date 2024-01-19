طائرة «بوينغ» تهبط اضطرارياً إثر عطل في المحرك

هبطت طائرة شحن من طراز «بوينغ 747» تابعة لشركة خطوط «أطلس» الأميركية اضطرارياً، مساء الخميس، في مدينة ميامي، بعد أن طرأ عطل على المحرك بعيد إقلاعها، حسبما أفادت الشركة اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشركة، في بيان، إن الطائرة «حطت بأمان بعد تعرضها لعطل في المحرك بعيد إقلاعها».

وأضاف أن «الطاقم اتبع إجراءات السلامة كافة المعتمدة، وعاد بسلامة إلى مطار ميامي»، موضحاً أن شركة الطيران ستحقق في أسباب هذا الخلل.

وأكدت وكالة تنظيم الطيران المدني الأميركية الحادث الذي وقع على متن الطائرة المتجهة إلى بورتوريكو، وأعلنت أنها ستبدأ تحقيقات بشأنه.

من جهتها، أكدت شركة بوينغ «دعمها للشركة» المشغلة للطائرة، وقالت إنها «ستتعاون في التحقيق في هذا الحادث».

وتخضع مجموعة صناعة الطائرات لتحقيق رسمي من قبل إدارة الطيران الاتحادية بشأن ثغرات محتملة في ضوابط الجودة بعد الحادث الذي وقع مطلع يناير على طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9».

وكان باب انفصل عن مقصورة طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» في أثناء رحلة لشركة «طيران ألاسكا» بين مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون ومدينة أونتاريو في ولاية كاليفورنيا.

ولم يتسبب الحادث إلا في وقوع إصابات طفيفة بين الركاب، وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام في المطار الذي أقلعت منه.

وأمرت إدارة الطيران الاتحادية بوقف تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس 9» في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر وبدأت تحقيقاً في الحادث. وهي أول مشكلة كبيرة تتعلق بسلامة الطيران على طائرة بوينغ منذ تحطم طائرتي 737 ماكس في عامي 2018 و2019 ما أدى إلى وقف تحليقها لفترة طويلة.