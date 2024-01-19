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أميركا والمكسيك تتعاونان للتصدي للهجرة

بلينكن ونظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا خلال جلسة مباحثات
20 يناير 2024 00:05

تعهدت الولايات المتحدة والمكسيك، الجمعة، مجدداً «بالعمل معاً» لمكافحة الهجرة غير القانونية على طول حدودهما المشتركة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لدى استقباله نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا في مقر وزارة الخارجية «أحرزنا تقدماً كبيراً في الأسابيع الثلاثة منذ الاجتماع (الأول) ونتطلع إلى تقييم الوضع اليوم، وكذلك النظر في الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها معاً لإعطاء دفع لهدفنا المشترك وهو الحد من التدفق غير المسبوق للمهاجرين غير الشرعيين».
كما رحب الوزير الأميركي بتنصيب الاشتراكي برناردو أريفالو مؤخراً في غواتيمالا، والذي «يفتح مجالاً جديداً مهماً للتعاون في مجال الهجرة بين بلداننا الثلاثة».
زار بلينكن مكسيكو في 27 ديسمبر الماضي، وتباحث مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، معلناً تقدماً لمعالجة أزمة الهجرة.
ويشارك في الاجتماع أيضاً وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ومستشارة الأمن الداخلي في البيت الأبيض ليز شيروود راندال، إضافة إلى نظيريهما المكسيكيين.

 

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المصدر: آ ف ب
أميركا
المكسيك
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
أليسيا بارسينا
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