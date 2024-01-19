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الكونجرس الأميركي يقر قانون إنفاق مؤقتاً لتجنب الإغلاق

الكونجرس الأميركي يقر قانون إنفاق مؤقتاً لتجنب الإغلاق
20 يناير 2024 01:04

واشنطن (وكالات) 

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أقرّ الكونجرس الأميركي، أمس، مشروع قانون مؤقتاً للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى، وتجنب إغلاق حكومي معطّل.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محدداً عند منتصف ليل الجمعة السبت، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.
وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق على هذا الإجراء المالي المؤقت، وأحال النص على مجلس النواب. ويُفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.
وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى «بطالة تقنية»، بينهم آلاف المراقبين الجويين.
وتعرض النواب الأميركيون لضغوط بهدف التصويت سريعاً على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علماً بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة، وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في خطاب: إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب «الإغلاق» من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأميركيين.
وجرى التصويت على النص، أمس، بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديموقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.

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