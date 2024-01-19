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الكرملين يستبعد إحياء مبادرة الحبوب

تحميل القمح في سفينة شحن في ميناء ماريوبول (رويترز)
20 يناير 2024 01:04

موسكو (وكالات)

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أعلن الكرملين، أمس، أنه لا يوجد احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأن الطرق البديلة لشحن الحبوب الأوكرانية تنطوي على مخاطر.
وانتهى الاتفاق الأصلي، الذي سهل تصدير الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا عبر البحر الأسود، العام الماضي، بعد أن رفضت موسكو تجديده. 
من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي في أنقرة، بأن تركيا لا تجري أي مفاوضات لإيجاد بدائل لمبادرة البحر الأسود، وجادلت بأن عدم مشاركة أي من الأطراف (روسيا، أوكرانيا، الأمم المتحدة وتركيا) ينطوي على مخاطر.
وقال المصدر: «تم طرح ومناقشة خيارات مختلفة، لكننا ذكرنا منذ اليوم الأول أن الطرق البديلة، عندما لا يشارك جميع الأطراف في الصفقة، أمر محفوف بالمخاطر»، مشيراً إلى أن «هدف تركيا هو استئناف هذه المبادرة، على الرغم من أن ذلك صعب للغاية في الظروف الحالية»،حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وفي وقت سابق، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن روسيا لا ترى حتى الآن، أي آفاق لاستئناف مبادرة الحبوب.

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