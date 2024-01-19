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7 قتلى جراء فيضانات الفلبين

رجال إنقاذ فلبينيون يواصلون عمليات الإنقاذ (أ ف ب)
20 يناير 2024 01:04

كوالالمبور (الاتحاد) 

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أعلنت الفلبين، أمس، مقتل 7 أشخاص وإصابة اثنين جراء انهيارات أرضية وفيضانات ضربت إقليمي «كاراجا» و«دافاو» جنوبي البلاد. وقال مكتب الدفاع المدني الفلبيني، في بيان، إنه لم يتم التحقق بعد من عدد الضحايا بالمناطق المتضررة الأخرى، مشيراً إلى أن الانهيارات والفيضانات أثرت على ما يقرب من 71 ألف أسرة وأكثر من 270 ألف شخص. 
وأفاد بأن 11 طريقاً تضررت جراء الفيضانات والانهيارات فيما شهدت 5 مناطق انقطاعاً للتيار الكهربائي، مشيراً إلى أن 19 بلدية علقت الدراسة بينما أعلنت 4 بلديات تعليق العمل. 
ولفت إلى أن إحدى المقاطعات أعلنت حالة كوارث وتم إجلاء ما يقرب من 15 ألف شخص في مراكز الإجلاء بينما يوجد نحو 22 ألفاً آخرين خارج مراكز الإجلاء.
وتشهد الفلبين سنوياً ما معدله 20 عاصفة كبيرة، ما يؤدي إلى مقتل المئات وإلحاق أضرار بمناطق واسعة.

الفلبين
الفيضانات
دافاو
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