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اتفاق مصري بيلاروسي على تعميق أوجه التعاون

اتفاق مصري بيلاروسي على تعميق أوجه التعاون
20 يناير 2024 01:04

كمبالا (وكالات)

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عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اجتماعاً ثنائياً مع نظيره البيلاروسي سيرجي ألينيك، على هامش اجتماعات قمة دول عدم الانحياز التي تستضيفها العاصمة الأوغندية كمبالا. وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أشاد شكري بوتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات، حيث قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة مينسك في يونيو 2019، فيما قام نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو بزيارة مصر مرتين في عامي 2017 و2020، ووجَّه دعوة للرئيس المصري لزيارة بيلاروس مُجدداً. 
كما تم الترحيب بانعقاد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون في المجال الصناعي الذي عُقِدَ في يوليو 2023، وكذا استضافة القاهرة للدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في نوفمبر من العام الماضي. 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول كذلك سبل تعميق أوجه التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل قطاعات الصناعات الثقيلة والسكك الحديدية والتصنيع الغذائي والميكنة الزراعية. 
كما تم الاتفاق على المضي قدماً نحو ترتيب انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضح أبو زيد أن الوزيرين توافقا أيضاً حول دراسة تدشين خطوط الطيران المباشر بين مصر وبيلاروس، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع الجانب البيلاروسي للسماح لشركات الطيران المصرية بتسيير رحلات منتظمة بين القاهرة ومينسك، وكذلك لربط العاصمة البيلاروسية بالمنتجعات السياحية المصرية، بهدف استقبال مزيد من السائحين من بيلاروس في مختلف المدن السياحية بمصر خلال الفترة المقبلة.

وزير الخارجية المصري
مصر
بيلاروسيا
قمة عدم الانحياز
سامح شكري
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