«مجلس التعاون»: مشاركة خليجية فعالة في «دافوس»

جنيف (وكالات)

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بالجهود والمشاركة الفعالة والمهمة من دول مجلس التعاون في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع «دافوس» السويسري التي تواصلت منذ الـ15 من يناير الجاري واختتمت أمس. ونقلت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان عن البديوي القول، إن «هذه المشاركة باتت مثالاً واضحاً للتعاون الدولي الفعال في زمن تزداد فيه الحاجة إلى الجهود الجماعية لمعالجة القضايا العالمية الملحة».

وأعرب البديوي عن اعتزازه بمشاركته الأولى في المنتدى وما احتواه من اجتماعات وورش عمل وأنشطة عالمية ودولية مشتركة، وتأكيده على أهميتها في النقاش وتبادل وجهات النظر بين المشاركين لإيجاد الحلول وتذليل العقبات التي تواجه العالم في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادي منها.

كما لفت البديوي إلى أن أهمية عنوان هذا المنتدى الذي كان «بناء الثقة»، تأتي في ظل الظروف والتطورات الحالية في المنطقة والعالم، حيث تأتي أهمية المناقشات المتنوعة التي دارت خلال المنتدى، معتبراً إياها انعكاساً لالتزام المشاركين ببناء مجتمع عالمي أكثر مرونة وقادر على التكيف، مضيفاً أن الوقت قد حان لتعزيز التعاون الدولي وتجاوز التحديات الحالية.

وأشار إلى أن المشاركة الخليجية في هذا المنتدى لم تقتصر على القطاع العام وحسب، وإنما كانت هنالك مشاركة متميزة من القطاع الخاص الخليجي ممثلاً بكبرى الشركات الخليجية.

وأعرب البديوي عن تطلعه إلى المزيد من الشراكة والتعاون المثمر والمؤثر في المستقبل لتعزيز العلاقات والشراكات الدولية بين مجلس التعاون والدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية من خلال هذه المنتديات.