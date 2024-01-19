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أطول انقطاع للاتصالات في غزة يدخل يومه الثامن

دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
20 يناير 2024 01:04

غزة (وكالات) 

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دخل انقطاع الاتصالات في غزة، أمس، يومه الثامن وهي أطول مدة بشكل متواصل منذ بدء الحرب في القطاع، حسبما أفاد موقع «نتبلوكس» الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.
وأظهرت المقاييس المباشرة «أن انقطاع الاتصالات شبه الكامل في قطاع غزة قد تجاوز الآن أسبوعاً واحداً بعد 168 ساعة»، حسبما أفاد «نتبلوكس» في بيان على منصة «إكس».
وقال إن «الانقطاع الذي يدخل الآن يومه الثامن هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق منذ بداية الحرب».
وتعطّلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة منذ بدء الحرب التي دخلت شهرها الرابع.
وحذرت الأمم المتحدة من أن انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في الأراضي الفلسطينية. 

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