إسقاط «مسيرة» قرب قاعدة أميركية في العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن أنظمة دفاعية أسقطت طائرة مسيرة مسلحة فوق مطار أربيل بشمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى. وقال الجهاز الأمني في إقليم كردستان في بيان أمس، إن طائرة مسيرة مسلحة أطلقتها «فصائل مسلحة» على مطار أربيل أسقطت.

وفي وقت سابق، أفاد مصدران أمنيان بأنه جرى اعتراض طائرة مسيرة مسلحة وإسقاطها، وسمع دوي انفجار بالقرب من المطار.

لكن جهاز مكافحة الإرهاب نفى وقوع ذلك الهجوم وقال في بيان، إنه لم يتم إسقاط أي طائرة مسيرة.

وفي حادث منفصل، أفاد مسؤولون أمنيون بأن طائرة مسيرة عسكرية مجهولة الهوية تحطمت في محافظة ديالى الواقعة بشرق البلاد مساء أمس الأول. وقالت مصادر بالشرطة، إن قوات الأمن العراقية أغلقت موقع التحطم الذي يبعد نحو 60 كيلومتراً شرقي مدينة بعقوبة.