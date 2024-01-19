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ماكرون يوجه نداء إلى شركات الصناعة الدفاعية في فرنسا

ماكرون خلال زيارة إلى قاعدة "شيربور" البحرية
20 يناير 2024 00:44

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، شركات الصناعات الدفاعية على تعزيز الإنتاج والابتكار في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا جاهدة لزيادة إمدادات الأسلحة لدعم أوكرانيا.
منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، دفع ماكرون الصناعة الدفاعية إلى التحول إلى "وضع الحرب"، مكررا دعوته خلال زيارة إلى قاعدة "شيربور" البحرية شمال غرب فرنسا.
وقال ماكرون، في خطابه أمام القوات المسلحة الفرنسية بمناسبة العام الجديد "علينا تكثيف التحول الذي بدأناه" للاستجابة بسرعة أكبر لحاجات أوكرانيا.
وأضاف "يجب ألا نقبل مجددا بمهل الإنتاج التي تمتد على عدة سنوات".
وأكد أن من المتوقع أن تزيد الشركات الدفاعية سرعة وحجم إنتاجها وكذلك الابتكار.
وقال ماكرون إن بعض شركات الصناعة الدفاعية كانت بطيئة في فهم "أهمية القدرة على التسليم بسرعة" و"خلال العام ونصف العام الماضيين، تخلفت عن بعض العقود أحيانا وهو أمر مؤسف".
وحذرت أوكرانيا، الخميس، من أن جيشها يواجه نقصا "حقيقيا وملحا للغاية" في الذخيرة.

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
الصناعات الدفاعية
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