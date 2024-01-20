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13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين

13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين
20 يناير 2024 08:57

لقي 13 شخصا مصرعهم جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية السبت.
وأفادت الوكالة بأنه "عند الساعة 23,00 (15,00 ت غ) الجمعة، تلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيرا بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو"، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.
وذكرت شينخوا أن المصاب "يُعالج حاليا في مستشفى وحاله مستقرة".
ووصلت "خدمات الطوارئ سريعا إلى مكان الواقعة، وأُخمِدت النيران الساعة 23,38"، استنادا إلى المصدر نفسه.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

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المصدر: آ ف ب
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