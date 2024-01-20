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قتلى وجرحى جراء حادث سير في الفلبين

قتلى وجرحى جراء حادث سير في الفلبين
20 يناير 2024 10:18

 قالت الشرطة الفلبينية اليوم السبت إن شخصين قتلا، من بينهما طفلة (عامان)، وأصيب 15 آخرون إثر تعطل مكابح حافلة ركاب صغيرة "جيبني" مما تسبب في اصطدامها بالعديد من المركبات في إقليم لاجونا، جنوب العاصمة مانيلا.

وأوضحت الشرطة أن الحاث وقع بعد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة في بلدة ناجكارلان أثناء مرور الحافلة بطريق منخفص.

واعتقلت الشرطة سائق الحافلة. يذكر أن حافلات الركاب "جيبني" هي أشهر وسيلة مواصلات في الفلبين. وتجوب هذه الحافلات شوارع الفلبين منذ الحرب العالمية الثانية. لكن العديد من الحوادث تقع في الفلبين بسبب تلك المركبات التي لا تخضع للصيانة بشكل جيد والتي تتكون من قطاع غيار مستعملة. 

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المصدر: د ب أ
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