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أستراليا تشهد موجة شديدة الحرارة تزيد خطر حرائق الغابات

أستراليا تشهد موجة شديدة الحرارة تزيد خطر حرائق الغابات
20 يناير 2024 11:57

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن أجزاء من أستراليا الغربية تشهد اليوم "السبت" موجة حر شديدة، مما يزيد من خطر حرائق الغابات في الولاية الشاسعة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً من موجة حر شديدة اليوم في منطقتي بيلبارا وجاسكوين النائيتين في أكبر ولاية في أستراليا، محذرا من أن درجات الحرارة هناك قد تصل إلى أربعين درجة مئوية في مطلع الأسبوع وفقا لرويترز.

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موجة حارة في أستراليا تزيد خطر حرائق الغابات

وفي بلدة بارابوردو للتعدين في بيلبارا، على بعد حوالي 1500 كيلومتر شمالي عاصمة الولاية بيرث، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 47 درجة مئوية اليوم السبت، أي أكثر من ست درجات فوق متوسط الحد الأقصى لشهر يناير، وفقا لبيانات التنبؤ. وبلغت درجة الحرارة 42.7 درجة مئوية في الساعة 11.00 صباحا (03.00 بتوقيت غرينتش).

ويزيد الطقس الحار اليوم السبت من مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق شديد الخطورة بالفعل في ظل ظاهرة النينيو المناخية، والتي ترتبط عادة بطقس بالغ السوء يشمل حرائق غابات وأعاصير وجفاف.

المصدر: وام
أستراليا
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