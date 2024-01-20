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وزير الزراعة الألماني يسلط الضوء على أهمية الأمن العالمي

وزير الزراعة الألماني يسلط الضوء على أهمية الأمن العالمي
20 يناير 2024 14:27

ألقى جيم أوزديمير، وزير الزراعة الألماني الضوء على أهمية الأمن العالمي لمواجهة الجوع، في مؤتمر دولي لوزراء الزراعة في برلين اليوم السبت. وقال الوزير لمندوبين من حوالي 70 دولة، في العاصمة الألمانية أن "تأمين الغذاء يساهم في إشاعة السلام".

وأضاف أن عشر سكان العالم، الذين يبلغ عددهم 8 مليارات نسمة، ينامون جياعا، مشيرا إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري وغيرها من الصراعات تؤدي إلى تفاقم الوضع. وقال الوزير إن التعاون العالمي يتطلب نقل المعرفة وأن تتمكن الدول من تأمين إمداداتهم الغذائية الخاصة.

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ودافع الوزير، وهو عضو في البرلمان عن حزب "الخضر" عن مشاركة ألمانيا الدولية، في مواجهة الانتقادات داخل البلاد بأن مواردها يتعين استخدامها لصالح شعبها. وقال الوزير "بمساعدة الآخرين، فإننا نساعد أنفسنا" مشيرا إلى أن هذا يساهم في الأمن الدولي.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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