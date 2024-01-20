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تشيسيكيدي يؤدي اليمين رئيساً للكونغو الديمقراطية لولاية ثانية

أنصار الرئيس تشيسيكيدي يحتفلون في حفل تنصيبه
20 يناير 2024 19:55

أدى فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي فاز في انتخابات ديسمبر، اليمين الدستورية، اليوم السبت، لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات.
جرت مراسم تنصيب تشيسيكيدي (60 عاماً) في ملعب الشهداء في العاصمة كينشاسا بحضور 80 ألف شخص.
وقال، في خطاب التنصيب «أنا على علم بما تطمحون إليه».
بعد انتخابه لولاية أولى، أدّى فيليكس تشيسيكيدا اليمين الدستورية في يناير 2019 في حدائق قصر الأمة، وذلك عندما خلف جوزيف كابيلا (2001-2018).
وفيليكس هو نجل المعارض التاريخي الراحل إتيان تشيسيكيدي. وقد تولّى مقاليد الحكم في الدولة الشاسعة، الواقعة في وسط أفريقيا والغنية بالمعادن، واعداً بتحسين الظروف المعيشية للكونغوليين، كما تعهّد بوضع حدّ لـ25 عاماً من العنف المسلّح في الشرق.
ونظّم حملته الانتخابية معتمداً على إنجازات ولايته الأولى، مثل التعليم الابتدائي المجاني، وطلب من الناخبين منحه ولاية ثانية.
وجرت الانتخابات الرئاسية في الوقت نفسه مع الانتخابات التشريعية والإقليمية والمحلية في 20 ديسمبر الماضي، واستمرت أياماً.
وفاز فيليكس تشيسكيدي حاصدا أكثر من 73 في المئة من الأصوات، في انتخابات من دورة واحدة.

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المصدر: وكالات
فيليكس تشيسيكيدي
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