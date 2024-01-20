قصف يستهدف قاعدة تضم جنوداً للتحالف الدولي في العراق

أطلق أكثر من عشرة صواريخ، اليوم السبت، على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أميركيون وقوات من التحالف الدولي المناهض للتنظيمات الإرهابية في غرب العراق، وفق ما أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أميركي لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول أمني محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن صواريخ عدة «أصابت قاعدة عين الأسد الجوية» في محافظة الأنبار.

وأضاف أن الدفاعات الجوية صدت 13 صاروخاً، بينما «سقط اثنان في القاعدة الجوية».

وأكد مسؤول عسكري أميركي، طلب أيضاً عدم كشف هويته، أن «صواريخ» «أصابت قاعدة عين الأسد الجوية»، موضحاً أن «تقييماً أولياً للأضرار» تجريه بشكل مشترك القوات الأميركية والعراقية وقوات التحالف الدولي.

وأضاف أن المعلومات «الأولية» تشير إلى أن «أحد أفراد قوات الأمن العراقية أُصيب بجروح خطيرة».

لكن المسؤول العسكري الأميركي لم يؤكد نوع الصواريخ المستخدمة.