الأحد 21 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 7 من «الشباب» بوسط الصومال

أرشيفية
21 يناير 2024 01:38

مقديشو (وكالات)

أخبار ذات صلة
المرر يشارك في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول وحكومات «إيغاد»
تحطم طائرة مساعدات أممية أثناء هبوطها في مطار صومالي

قتل الجيش الوطني الصومالي 7 من حركة الشباب، بينهم قيادات بمحافظة شبيلي الوسطى بوسط البلاد. 
ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أمس، «قتل سبعة من عناصر ميليشيات الشباب، بينهم قيادات في عملية عسكرية مخططة». 
وأشارت الوكالة  إلى أن «العملية العسكرية، التي نفذتها قوات أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين جرت في منطقة فيدو التابعة لمدينة مهداي بمحافظة شبيلى الوسطى. ولفتت إلى أنه «من ضمن القيادات التي قتلت في العملية العسكرية مسؤول الهجمات المباغتة لدى المليشيات في محافظة شبيلى الوسطى. 
 إلى ذلك، قتل 9 جنود صوماليين، وأُصيب آخرون، في هجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية، على نقطة أمنية لقوات الشرطة العسكرية المسؤولة عن أمن العاصمة مقديشو، بمديرية كحدا جنوب غرب المدينة.
ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد «حركة الشباب» الإرهابية التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. اقتصاد دبي يمضي بثبات وبخطى واثقة نحو مزيد من النمو
علوم الدار
حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. اقتصاد دبي يمضي بثبات وبخطى واثقة نحو مزيد من النمو
اليوم 15:09
المطوّع يلتقي رئيس «الأولمبية الدولية»
المطوّع يلتقي رئيس «الأولمبية الدولية»
اليوم 15:00
دي روسي يحارب «سبيشال وان»!
الرياضة
دي روسي يحارب «سبيشال وان»!
اليوم 14:48
1105 حالات استفادت من مساعدات "خيرية الشارقة"
علوم الدار
1105 حالات استفادت من مساعدات "خيرية الشارقة"
اليوم 14:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©