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سلوفاكيا تبدي رأيها من مسألة انضمام أوكرانيا لـ«الناتو»

روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا
20 يناير 2024 23:45

قال روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا، اليوم السبت، إن بلاده ترفض انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي «الناتو».وأضاف فيكو أن بلاده مستعدة لاستخدام حق النقض ضد انضمام البلاد الحلف إذا لزم الأمر. 
وأوضح رئيس الوزراء السلوفاكي، حسبما نقلت عنه محطة الإذاعة العامة «آر تي في إس»، أن من المقرر أن يسافر إلى أوكرانيا يوم الأربعاء للقاء نظيره دينيس شميهال لإجراء محادثات في مدينة «أوجهورود» الحدودية. 
وذكر رئيس الوزراء أنه في حين أن أحد أسباب الزيارة هو تقديم حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا، إلا أنه سيوضح أيضاً المواقف السلوفاكية التي تختلف عن رغبات أوكرانيا.
 وقال فيكو: «سأخبره أننا سنمنع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وسنستخدم الفيتو ضده؛ لأنه لن يكون سوى أساس لحرب عالمية ثالثة». 
 وكانت سلوفاكيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004، ولفترة طويلة واحدة من أقوى مؤيدي أوكرانيا في أزمتها الحالية التي بدأت في فبراير 2022.
ومع ذلك، عندما تولت حكومة فيكو اليسارية السلطة في أكتوبر الماضي، قررت عدم تزويد كييف بالأسلحة، على الرغم من أن براتيسلافا تواصل إرسال أنظمة إزالة الألغام ومولدات الديزل، على سبيل المثال. 
وذكر فيكو أن سلوفاكيا تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي طالما أن البلاد تفي بالشروط نفسها التي يستوفيها المرشحون الآخرون. 

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المصدر: وكالات
روبرت فيكو
سلوفاكيا
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انضمام
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
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