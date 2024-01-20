«الشعبة البرلمانية» تبحث التطورات الراهنة في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة التي عقدت أمس، في القاهرة بجمهورية مصر العربية، تحضيراً للجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

‏وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية في عضويتها كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وماجد محمد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال محمد اليماحي، إنه تم خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية استعراض التطورات السياسية والأمنية الراهنة في الوطن العربي، وأبرز المستجدات والتطورات في عدد من الدول العربية، كما استعرضت مذكرة إعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي.

كما شارك اليماحي في اجتماع لجنة فلسطين التي استعرضت القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.

من جهتها، قالت ناعمة الشرهان، إن لجنة الشؤون الاجتماعية، ناقشت تقرير الحالة الاجتماعية للوطن العربي، الذي يتضمن التطورات الاجتماعية والثقافية في الدول العربية، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية في المجتمعات العربية، كما بحثت اللجنة تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، وناقشت اللجنة أيضاً إعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي.

وبدوره، قال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون المالية استعرضت البنود الخاصة بالجوانب الاقتصادية للبرلمان العربي، ومن أبرزها مشروع موازنة البرلمان العربي للعام الحالي 2024، وعرض مسودة قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي «فقد وهدر الطعام»، وأكد على أهمية هذا القانون في ظل ما يعانيه العالم ككل من أزمة في الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى أن اللجنة اطلعت أيضاً على مقترح إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، تختص بحل النزاعات التجارية والاقتصادية.

وقال ماجد المزروعي، إن لجنة الشؤون التشريعية، استعرضت خطة عملها للعام الجاري، ومحاور تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2023، الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت حقوق الإنسان في الدول العربية، ومبادرات وجهود البرلمان العربي لتعزيز الجهود في هذا الملف، كما ناقشت اللجنة مسودة رؤية برلمانية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في الوطن العربي.