الجيش الإسباني يعلن التعبئة لمواجهة عاصفة شتوية

عواصم (وكالات)

قامت إسبانيا بتعبئة الجيش في شمالي البلاد لمساعدة مئات المسافرين الذين يواجهون عاصفة شتوية شديدة في الوصول إلى مناطق آمنة، فيما تستعد مناطق من الولايات المتحدة لمزيد من الأحوال الجوية القاسية في نهاية الأسبوع.

وتفصيلاً، في إسبانيا، تقطعت السبل بنحو 500 مركبة، من بينها شاحنات، في ازدحام مروري لمسافة كيلومتر على الطريق بين بلدتي سوريا وأجريدا بالقرب من مدينة سرقسطة، مساء أمس الأول نتيجة التساقط الكثيف للثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة، حسبما أظهرت تقارير تلفزيونية. وذكرت قناة «ار تي في اي» التلفزيونية الحكومية أن درجات الحرارة في منطقة كاستيا «قشتالة» وليون انخفضت إلى أقل من 10 درجات تحت الصفر في المناطق المرتفعة خلال الليل. وفي سرقسطة، توقفت العمليات مؤقتا في المطار بسبب الثلوج على المدرج. كما كان هناك ازدحام مروري في مناطق أخرى من إسبانيا بسبب الثلوج والجليد أو بسبب الأمطار الغزيرة.

وفي أميركا، أدت عواصف عنيفة ودرجات حرارة صقيعية اجتاحت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى 50 وفاة مرتبطة بالطقس، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية أمس، في وقت تستعد مساحات واسعة من البلاد لمزيد من الرياح الباردة. وتسببت درجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد في حوادث مرور أوقعت قتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيران فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وصدرت تحذيرات لملايين الأميركيين من سوء الأحوال الجوية.

وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن 75000 مشترك في أوريغون اعتباراً، بحسب مرصد باور أوتدج المختص، فيما أعلن حاكم الولاية حالة طوارئ.

وأفيد عن وفيات في ولايات إيلينوي وكنساس ونيوهامبشر ونيويورك وويسكونسن وولاية واشنطن حيث يُعتقد أن خمسة أشخاص قضوا بسبب البرد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في سياتل.

وضربت العواصف الثلجية مناطق عدة من البلاد، مثل الشمال الغربي المطلّ على المحيط الهادئ وجبال روكي وأجزاء من نيو إنغلاند بشمال الشرق، ولا سيما غرب نيويورك، حيث قال خبراء الأرصاد إن حوالي 1.9 متر من الثلوج تساقطت قرب بافالو خلال خمسة أيام هذا الأسبوع.

وامتدت درجات الحرارة الصقيعية إلى الجنوب الأميركي غير المعتاد على مثل هذا الشتاء القاسي. وتستعد مناطق من الولايات المتحدة لمزيد من الأحوال الجوية القاسية في نهاية الأسبوع.

وشهدت حركة الطيران فوضى، أمس، أيضاً مع إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية في الولايات المتحدة، وتأخرت أكثر من 8000، بحسب موقع «فلايت أوير» المختص.