الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا حريقين

أبوظبي (وام)

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا حريق في سكن مدرسي بمحافظة فانغتشنغ في مقاطعة خنان، وانفجار مصنع في مقاطعة جيانغسو، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة الصينية والشعب الصيني الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقُتل 13 تلميذاً في حريق اندلع في مسكن تابع لمدرسة داخلية في مقاطعة خنان في وسط الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا».

وشب الحريق مساء أمس الأول، في سكن مدرسي يقع في قرية في مقاطعة خنان.

وأفادت الوكالة بأن جهاز الإطفاء المحلي تلقى بلاغاً بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو.

وأكدت «شينخوا» أن 13 تلميذاً لقوا حتفهم وأُصيب شخص واحد بجروح.

وقال أحد المعلمين لصحيفة «هيبي» اليومية المحلية، إن جميع الضحايا تلاميذ في صف واحد في المدرسة الابتدائية، تتراوح أعمارهم بين 9 و10 أعوام.

وذكرت «شينخوا» أن المصاب «يُعالج حالياً في مستشفى وحاله مستقرة».

ووصلت «خدمات الطوارئ سريعاً إلى مكان الواقعة، وأُخمِدت النيران الساعة، استناداً إلى المصدر نفسه.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقاً لتحديد سبب الحريق، مشيرة إلى أنّه تم توقيف شخص واحد على الأقل على صلة بالمدرسة.

وطوّق أكثر من 12 شرطياً المنطقة المحيطة بالمدرسة مساء أمس مسيّرين دوريات فيها.

وقالت الإذاعة الوطنية الصينية، إن بعض النوافذ في مسكن المدرسة تحطمت.

وتقع قرية يانشانبو في ضواحي مدينة نانيانغ التي يقطنها نحو عشرة ملايين نسمة. واصطفت سيارات الشرطة على أطراف الشارع الرئيسي على مسافة طويلة، بينما وقف أشخاص خلف الطوق الأمني.

وأكدت امرأة أن بعض الأهالي أرسلوا أطفالهم إلى المدرسة الداخلية قبل أن يتوجهوا للعمل خارج المنطقة.

ونُشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي قبل الحريق أظهرت أطفالاً - من بينهم تلاميذ رياض الأطفال - يرتدون ملابس تحمل شعار المؤسسة ويتعلّمون الخط.

كما قُتل ثمانية أشخاص في انفجار مصنع في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين أمس، حسبما أفادت وسائل إعلامية رسمية.

وقع الانفجار في ورشة مصنع للمنتجات المعدنية في مدينة تشانغتشو على بعد 180 كيلومتراً شمال غرب شنغهاي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وقالت شينخوا «حصل انفجار غباري في ورشة الإنتاج التابعة لشركة «شينرونغ ميتال تكنولوجي» المحدودة، ما أدّى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح طفيفة».

ويحدث الانفجار الغباري حين تشتعل في الهواء جسيمات قابلة للاشتعال بما فيها المعادن. وفُتح تحقيق في ملابسات الانفجار، بحسب الوكالة الرسمية.