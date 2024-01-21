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كوريا الشمالية مستعدة لاستقبال بوتين

أرشيفية
21 يناير 2024 08:36

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية استعداد بلادها لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت عنها الأحد وكالة الأنباء الرسميّة في بيونج يانج، في أحدث مؤشر إلى التقارب بين البلدين.

وقالت تشوي سون هوي لبوتين خلال زيارتها موسكو، إن كوريا الشمالية "مستعدة لاستقبال أقرب أصدقاء الشعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص"، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتبها ونقلته الوكالة.
والتقت تشوي الأسبوع الماضي في موسكو بوتين ونظيرها سيرغي لافروف.

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وعزّزت بيونج يانج وموسكو علاقاتهما في الآونة الأخيرة، خصوصاً من خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون النادرة لأقصى الشرق الروسي في سبتمبر الماضي.
وفي ختام زيارته تلك، دعا كيم بوتين إلى زيارة كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
بوتين
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