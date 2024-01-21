انطلاق أول قافلة مهاجرين لعام 2024 من هندوراس نحو الولايات المتحدة

انطلقت قافلة من مئات المهاجرين، سيراً من هندوراس السبت، وهي تضم رجالاً ونساء وأطفالاً يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة هرباً من الفقر، حسبما أعلنت السلطات.

وهي أول قافلة في عام 2024 من أميركا الوسطى.



وبحسب وسائل إعلام محلية انطلقت القافلة من محطة للحافلات في سان بيدرو سولا بشمال هندوراس حيث كان المهاجرون وبينهم نساء وأطفال قد تجمعوا في اليوم السابق.

ويُفترض أن تمر المجموعة عبر كورينتو على الحدود مع غواتيمالا حيث كانت الشرطة اتخذت في الماضي إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد.



في كل عام ينطلق آلاف المهاجرين غير الشرعيين من أميركا الوسطى محاولين الوصول إلى الولايات المتحدة هرباً من الفقر الذي تفاقم منذ جائحة كوفيد-19.

وفي هندوراس، أدت الأعاصير المدمرة إلى تفاقم الوضع.



