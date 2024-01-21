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موجة حارة في أستراليا تزيد خطر حرائق الغابات

أرشيفية
21 يناير 2024 12:26

شهدت مناطق واسعة من أستراليا اليوم الأحد مجدداً أثر موجة حارة يتسع نطاقها قالت عنها هيئة الأرصاد الوطنية إنها تزيد من خطر حرائق الغابات في موسم يرتفع فيه هذا الخطر بالفعل في وقت تتحمل فيه البلاد تبعات ظاهرة النينيو.

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وذكرت هيئة الأرصاد، أن تحذيرات من الدرجة "القصوى" من موجة الحر، وهي أعلى مستويات التحذير من الخطر، صدرت لليوم الثاني لأجزاء من ولاية أستراليا الغربية كما اتسع نطاقها لتشمل مناطق في ولاية جنوب أستراليا بينما صدرت تحذيرات من الدرجة "الخطرة" لمناطق في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفي الإقليم الشمالي.

وحذرت الهيئة من إمكانية وصول درجة الحرارة في منطقتين نائيتين في ولاية أستراليا الغربية إلى ما يفوق 40 درجة مئوية بكثير اليوم الأحد.
وبلغت أعلى درجة حرارة مسجلة في أستراليا 50.7 درجة مئوية وتم تسجيلها في مطار أونسلو في بيلبارا في 13 يناير 2022.
وقالت هيئة الأرصاد إن ظروف الحرارة المرتفعة والجفاف زادت من خطر حرائق الغابات في بعض المناطق خلال ظاهرة النينيو، والتي ترتبط عادة بظواهر مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

المصدر: وكالات
أستراليا
حرائق الغابات
موجة حر
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