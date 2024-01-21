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قتيل بانهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

أرشيفية
21 يناير 2024 13:09

لقي شخص حتفه في انهيار ثلجي وقع بعد ظهر السبت في قطاع خارج المنحدرات المخصصة للتزلج بالقرب من شاموني على سفح مون بلان في سلسلة جبال الألب الفرنسية، على ما أفادت سلطات مقاطعة أوت سافوا.
وأدى الانهيار الذي وصل عرضه إلى نحو 30 متراً إلى إصابة شخص آخر بجروح طفيفة.
وأوضحت المحافظة أن فريقاً من 11 عنصر إنقاذ مزوّدين عدداً من كلاب الأثَر المخصصة للانهيارت الثلجية هرع إلى الموقع، مدعوماً جواً بمروحيتين.

وتوقعت المحافظة أن يبقى خطر الانهيارات الثلجية "كبيراً" الأحد في أكثر من موقع في جبال الألب الفرنسية كأرافي وشابليه ومون بلان، منبّهةً هواة تسلّق الجبال إلى ضرورة توخي الحذر والتزوّد بالمستلزمات، كالخوذة والمجرفة وأجهزة الاتصال المشحونة، وسوى ذلك.

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المصدر: وكالات
انهيار
فرنسا
جبال الألب
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