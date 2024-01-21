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حريق في متنزه شهير بألمانيا

أرشيفية
21 يناير 2024 13:57

اندلع حريق في أحد أكبر المتنزهات الترفيهية ذات الطابع المتميز بجنوب ألمانيا صباح اليوم الأحد.

وأوضحت الشرطة صباح اليوم أن حريقاً اندلع في متنزه "فيسترن شتات بولمان سيتي" ذي التصميم المتميز والواقع في منطقة إجينج أم زيه بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا، والتهم الحريق مبان خشبية بالكامل فيما يسمى بـ "الشارع الرئيسي" داخل المتنزه.

ووفقا لأولى التقديرات، تفترض الشرطة خسائر تقدر بملايين اليورو. ولا يزال سبب الحريق غير واضح. وليس هناك أية إصابات، وفقاً لأولى البيانات.

يشار إلى أن هذا المنتزه الواقع على نحو 200 ألف متر مربع يعد متنزها فريداً لمعايشة تجارب خاصة، فإلى جانب  العروض المثيرة والمتاحف والفعاليات الفريدة، التي يقدمها المتنزه، يمكن للزوار أيضاً القيام بأنشطة تتسم بالمغامرة.

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المصدر: وكالات
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