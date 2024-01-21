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إغلاق مطار "بازل" في سويسرا بعد تهديد بوجود قنبلة

أرشيفية
21 يناير 2024 14:34

ذكر مسؤولو مطار "يورو إيربورت" بالقرب من مدينة "بازل" السويسرية، صباح اليوم الأحد أنه تم إغلاق المطار، بسبب تهديد بوجود قنبلة وتم إخلاء صالة السفر.

ويقع المطار في فرنسا على المثلث الحدودي، بين فرنسا وسويسرا وألمانيا.

ويتم تشغيله بشكل مشترك من قبل السلطات الفرنسية والسويسرية.

وطبقاً للمطار، فإنه تم تعليق عمليات المطار وإغلاق الطريق المؤدي إلى المطار، قبل وقت قصير من الساعة السادسة صباحا(05:00 بتوقيت جرينتش).

يشار إلى أن مطار "يورو بورت" في بازل، والعديد من المطارات الإقليمية الأخرى، في فرنسا تضرر بسبب تهديدات كاذبة بوجود قنابل.

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المصدر: وكالات
قنبلة
تهديد
سويسرا
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