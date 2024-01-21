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ارتفاع عدد القتلى في الهجوم على دونيتسك

آثار قصف على دونيتسك
21 يناير 2024 17:52

أعلن مسؤول محلي ارتفاع حصيلة القصف الذي تعرضت له مدينة دونيتسك، في وقت سابق اليوم الأحد.
وقال المسؤول إن 25 شخصاً قتلوا وأصيب 20 آخرون جراء القصف. وهذا أكبر عدد من الضحايا بضربة في هذه المدينة منذ عدة أشهر.
وأوضح مسؤول محلي "في الوقت الحالي، تمّ تأكيد المعلومات الخاصة بـ25 قتيلًا. وأُصيب أكثر من 20 آخرين بينهم طفلان في حالة متوسطة الخطورة".
وذكر مصدر محلي آخر أن القصف أصاب منطقة فيها متاجر وسوق.
على الفور، هرعت فرق الطوارئ إلى موقع القصف لمساعدة الجرحى.
كانت حصيلة أخرى، أوردها مصدر محلي في وقت سابق اليوم، أشارت إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة 13 آخرين. 

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المصدر: وكالات
قصف
دونيتسك
دونتسك
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