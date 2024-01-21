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20 مرشحاً يتقدمون لانتخابات الرئاسة في السنغال

ماكي سال، رئيس السنغال
21 يناير 2024 18:47

أصدر المجلس الدستوري السنغالي، قائمة نهائية بأسماء عشرين مرشّحاً للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 25 فبراير المقبل لخلافة الرئيس الحالي ماكي سال الذي لم يترشح.
وتشتمل اللائحة على مرشّح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با، ورئيسي الحكومة السابقين والمعارضين إدريسا سيك ومحمد بن عبدالله ديون، والوزير السابق تييرنو الحسن سال، ورئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، فضلاً عن باسيرو ديوماي دياخار فاي المقدّم على أنه المرشّح البديل من المعارض عثمان سونكو.
كان سونكو قد حلّ في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية عام 2019.
واستبعد المجلس ترشيحه بعد طعن أخير قدمه، بسبب إدانته بتهمة التشهير والحكم عليه نهائيا بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ في الرابع من يناير الجاري.
تتضمن قائمة المرشحين المنشورة امرأتين، طبيبة النساء روز ورديني ورائدة الأعمال أنتا باباكار نغوم. 
وقال الخبير الدستوري بابكر غاي، إنها المرة الأولى التي تنظم فيها السنغال انتخابات رئاسية يشارك فيها هذا العدد الكبير من المرشحين. وتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات الأخيرة عام 2019.
وهي المرّة الأولى تنظم فيها السنغال انتخابات رئاسية من دون مشاركة الرئيس المنتهية ولايته.
وفي يوليو الماضي، أعلن ماكي سال، الذي انتخب في 2012 لولاية مدّتها سبع سنوات وأعيد انتخابه في 2019 أنه لن يترشّح مجدداً. وقد دعم ترشيح رئيس الوزراء أمادو بالخلافته.

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