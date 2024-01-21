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نجاة ركاب بأعجوبة من تحطم طائرة في أفغانستان

تحطم طائرة في أفغانستان
21 يناير 2024 20:15

نجاة ركاب بأعجوبة من تحطم طائرة في أفغانستانذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا)، اليوم الأحد، نقلاً عن دبلوماسيين روس، أن أربعة أشخاص نجوا من حادث تحطم طائرة في أفغانستان.
وأضافت «الهيئة» أنه يجري الآن التأكد من مصير اثنين آخرين كانا على متن الطائرة.
وقالت سلطات الطيران الروسية، إن طائرة مستأجرة مسجلة في روسيا على متنها ستة أشخاص اختفت من شاشات الرادار فوق أفغانستان اليوم الأحد بعد أن قالت الشرطة الأفغانية، إنها تلقت تقارير عن تحطمها. 
وأكد مصدران محليان في إقليم بدخشان الواقع شمالي أفغانستان، اليوم الأحد، أن شخصين لقيا حتفهما في حادث سقوط طائرة مستأجرة بالإقليم، وأضافا أن أربعة آخرين نجوا من الحادث.
وأكد متحدث باسم الإقليم سقوط القتيلين ونجاة أربعة.
وكان مسؤولون قالوا، في وقت سابق، إنهم سيرسلون فريقاً إلى المنطقة الجبلية النائية، حيث تلقت الشرطة تقارير عن وقوع حادث.

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المصدر: وكالات
أفغانستان
تحطم طائرة
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